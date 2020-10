Bihar Election: भाजपा ने वीआईपी के मुकेश साहनी को दीं 11 सीटें

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव ( Bihar Election ) के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे की योजना के एक दिन बाद, भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को घोषणा की कि उसने अपने कोटे की 11 सीटों को विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) को आवंटित कर दिया है।

बिहार में भाजपा ने सीटों का गणित किया फिट, कर दी सीटों की सूची की घोषणा

बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने मंगलवार को कहा था कि बिहार में एनडीए के चार गठबंधन सहयोगी हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (एचएएम) और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) शामिल है।

वहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की थी कि भाजपा के पास 121 सीटें होंगी जबकि जदयू के पास 122 सीटें हैं। उन्होंने कहा था कि जेडीयू ने अपने कोटे से जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) को 7 सीटें दी हैं।

बुधवार को ट्विटर पर लेटेस्ट अपडेट जारी करते हुए बिहार के चुनाव प्रभारी भाजपा के महासचिव भूपेंद्र यादव ने घोषणा की कि उनकी पार्टी ने वीआईपी को अपने कोटे से 11 सीटें दी हैं।

यादव की घोषणा के बाद, इस तरह एनडीए दलों ने 243 विधानसभा सीटों को आपस में बांट लिया है:

बता दें कि बिहार में भाजपा के खाते में आई 121 सीटों में पूर्वी चंपारण की 17, सीतामढ़ी की चार, मधुबनी की छह, अररिया की चार, किशनगंज की दो, पूर्णिया की तीन, कटिहार की चार, सहरसा की दो, दरभंगा की छह, मुजफ्फरपुर की सात, गोपालगंज की तीन, सिवान की चार, सारण की छह, वैशाली की चार, समस्तीपुर की तीन, बेगुसराय की तीन, भागलपुर की चार, बांका की दो, मुंगेर-नालंदा की एक-एक, पटना की 10, भोजपुर की चार, बक्सर की दो, कैमूर की चार, औरंगाबाद की दो, गया की चार और जमुई की एक सीट समेत अन्य स्थानों की सीटें भी शामिल हैं।

