JDU Leader Sanjay Jha ने चिराग को बताया 'जमूरा', जानें किसको कहा मदारी'

नई दिल्ली। बिहार में विधानसभा चुनाव ( bihar assembly election ) के चलते राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) और कांग्रेस समेत क्षेत्रीय दल भी चुनावी माहौल अपने पक्ष में करने के लिए कोई कोर कसर शेष नहीं छोड़ना चाहते। इस क्रम में जद (यू) नेता संजय झा ने कहा कि जिस तरह से उनकी फिल्म फ्लॉप हुई, उसी तरह चिराग भी राजनीति में फ्लॉप हो जाएंगे। उन्होंने कंगना के साथ अभिनय किया, अब देखें कि वह कहां पहुंची हैं। इसी तरह सुशांत ने बिना किसी पृष्ठभूमि के बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। चिराग एक 'जमूरा' है जो किसी और की धुन पर नाच रहा है।

The way his film flopped, Chirag will also flop in politics. He starred with Kangana, now see where she has reached. Similarly, Sushant made his mark in Bollywood without any background. Chirag is a 'Jamura' dancing to someone else tunes: JD(U) leader Sanjay Jha on Chirag Paswan pic.twitter.com/ohI2YC0yV8