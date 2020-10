Bihar Election :  मशकूर अहमद उस्मानी गिरा रहे थे सरकार, खुद गिर गए मंच से

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार चरम पर है। इस बीच खबर है कि जाले विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते समय सरकार गिराने का दंभ भरने वाले कांग्रेस प्रत्याशी मशकूर अहमद उस्मानी मंच टूट जाने से खुद गिर गए। उनके संबोधन के दौरान ही मंच भड़ भड़ाकर गिर गया। फिलहाल इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

#WATCH Bihar: Congress candidate from Jale assembly seat Mashkoor Ahmad Usmani falls as the stage collapsed during his address at a political rally in Darbhanga.#Biharpolls pic.twitter.com/G2R5914wSe