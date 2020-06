Bihar Election: Congress ने काटा Tariq Anawar का टिकट, समीर सिंह को बनाया MLC का उम्मीदवार

नई दिल्ली। बिहार में छह जुलाई को होने वाले नौ विधान परिषद ( Bihar Legislative Council Election ) की सीटों पर होने वाले चुनाव ( Bihar Election ) को लेकर सभी प्रमुख दलों ने अपने-अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। प्रत्याशी घोषित होने के बाद से जहां विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं, वहीं इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव ( Bihar Assembly elections ) को लेकर जातीय गुटबंदी भी शुरू हो गई है। इस बीच कांग्रेस ( Congress ) ने तारिक अनवर ( Tariq Anwar ) का टिकट काटकर समीर सिंह ( Sameer Singh ) को विधान परिषद का उम्मीदवार ( MLC Candidate ) बना दिया है। समीर सिंह बिहार कांग्रेस ( Bihar Congress ) के कार्यकारी अध्यक्ष हैं।

Sameer Kumar Singh replaces Tariq Anwar as Congress candidate for Bihar Member of Legislative Council (MLC) Election.