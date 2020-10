Bihar Election: Smriti Irani का लालू पर तंज, स्वाभिमानी लोग चारा घोटाला नहीं करते

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल और नेता एक-दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इस क्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बिहार की राजधानी पटना में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार के स्वाभिमानी लोग चारा घोटाले में पैसा पाने के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं। देवी लक्ष्मी की प्रार्थना करते समय, वो पाते हैं कि वह न तो कांग्रेस का 'हाथ' पकड़कर आती हैं और न ही 'लालटेन' लाती हैं। । वह 'कमल' पर बैठकर आती हैं।

#WATCH Patna: Union Min Smriti Irani says "Bihar's self-respecting people don't pray to God for chance to get money in fodder scam. While praying to goddess Laxmi, they find that she neither comes by holding 'haath' of Congress nor brings 'Lalten'. She comes by sitting on 'Kamal' pic.twitter.com/QNujupqM0j