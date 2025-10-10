बिहार चुनाव: एआइ बना नया हथियार, सोशल मीडिया पर ‘फेक’ की बाढ़

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ ही राजनीतिक जंग का मैदान अब सोशल मीडिया पर ज्यादा गरमा गया है। इस बार सबसे बड़ा ‘हथियार’ बना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ)। सत्ताधारी एनडीए हो या फिर विपक्षी महागठबंधन खुद के कार्यक्रमों और प्रचार के साथ एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप के लिए भी एआइ से बने वीडियो और फोटो जमकर काम में ले रहे हैं। इस तरह की सामग्री से कई बार निजी हमले भी किए जा रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को चेताया है कि वे प्रचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित गलत और भ्रामक वीडियो का इस्तेमाल न करें। आदर्श आचार संहिता के नियम सिर्फ जमीनी प्रचार तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि सोशल मीडिया और इंटरनेट पर साझा की जा रही सामग्री पर भी पूरी तरह लागू होते हैं।