Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनीति

बिहार चुनाव: एआइ बना नया हथियार, सोशल मीडिया पर ‘फेक’ की बाढ़

-चुनाव आयोग की चेतावनी: एआइ आधारित भ्रामक जानकारी का इस्तेमाल न करें राजनीतिक दल

2 min read

नई दिल्ली

image

Shadab Ahmed

Oct 10, 2025

Bihar Assembly election 2025 opinion poll, Next Bihar CM Election Date, Who will win Bihar election 2025, Lok Sabha Election 2025 Date, 2025 election date in India, Which state has election in 2025, Bihar Election 2025 Result Date, Bihar Assembly Election 2025,

बिहार में चुनाव की तारीखें जारी होने के बाद लग जाएगी आचार संहिता। (फोटो : फ्री पिक)

शादाब अहमद

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ ही राजनीतिक जंग का मैदान अब सोशल मीडिया पर ज्यादा गरमा गया है। इस बार सबसे बड़ा ‘हथियार’ बना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ)। सत्ताधारी एनडीए हो या फिर विपक्षी महागठबंधन खुद के कार्यक्रमों और प्रचार के साथ एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप के लिए भी एआइ से बने वीडियो और फोटो जमकर काम में ले रहे हैं। इस तरह की सामग्री से कई बार निजी हमले भी किए जा रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को चेताया है कि वे प्रचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित गलत और भ्रामक वीडियो का इस्तेमाल न करें। आदर्श आचार संहिता के नियम सिर्फ जमीनी प्रचार तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि सोशल मीडिया और इंटरनेट पर साझा की जा रही सामग्री पर भी पूरी तरह लागू होते हैं।

केस स्टडी

1. कांग्रेस ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी मां से जुड़ा वीडियो बनाकर वायरल किया था। इस पर भाजपा ने आपत्ति जताई थी।

2. भाजपा ने ‘तबेला टाइम्स’ और ‘हम समय बानी’ सीरिज में लालू काल की नीतियों और परिवारवाद को कटघरे में खड़ा किया

3. कांग्रेस का ‘बवाल बिहारी’ और ‘वोट चोरी’ सीरिज बेरोजगारी और चुनावी गड़बडिय़ों पर केंद्रित। पीएम मोदी और चुनाव आयोग पर तंज कसते वीडियो वायरल हुए

4. जेडीयू नीतीश सरकार की सफलता के साथ लालू को निशाने पर लेने वाले बना रही वीडियो

4. सभी दल एआइ से वोक्स पोप बनाकर वायरल कर रहे हैं

आईटी सेल में ‘एआइ एक्सपर्ट्स’

बड़ी पार्टियों ने अब अपनी आईटी सेल में एआइ विशेषज्ञ रख लिए हैं। ये लोग न सिर्फ कंटेंट तैयार कर रह हैं बल्कि यह भी तय करते हैं कि किस समय और किस प्लेटफॉर्म पर उसे वायरल करना है।

निजी जीवन पर टिप्पणी पर रोक

चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी पार्टी या उम्मीदवार की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पूर्व रिकॉर्ड और कार्यों तक सीमित रहनी चाहिए। निजी जीवन पर टिप्पणी पर रोक है। इसके अलावा किसी भी राजनीतिक दल या उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ बिना पुष्टि के आरोप या जानकारी को तोड़-मरोड़ कर पेश करना गलत है और इसे सख्ती से रोका जाएगा। आयोग ने गहरी चिंता जताई कि कुछ लोग एआइ टूल्स की मदद से डीप फेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर गलत सूचना फैला रहे हैं, जिससे चुनावी माहौल को दूषित किया जा सकता है। आयोग ने एआइ-जनरेटेड या डिजिटल रूप से बदला गया कंटेंट पर साफ-साफ टैग लगाना अनिवार्य किया है। टैग में एआइ-जेनरेटेड, डिजिटली एनहांस्ड या सिंथेटिक कंटेंट जैसे शब्द स्पष्ट रूप से लिखे जाने चाहिए ताकि जनता को कोई भ्रम न हो।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Oct 2025 12:32 pm

Hindi News / Political / बिहार चुनाव: एआइ बना नया हथियार, सोशल मीडिया पर ‘फेक’ की बाढ़

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राजनीति

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव देश के भविष्य की दिशा तय करेगा: गहलोत

नई दिल्ली

संसद में एआइ से टूटेगी भाषा की दीवार: बिरला

नई दिल्ली

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की इस पार्टी ने किया बड़ा ऐलान, कहा- नहीं उतारेंगे एक भी प्रत्याशी

राष्ट्रीय

‘हमें मारने की बनाई थी योजना’, हमले में घायल हुए बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू ने दिया बड़ा बयान

राष्ट्रीय

Rajasthan: भाजपा नेताओं से वसुंधरा राजे का वादा, कहा- गोचर पुरानी धरोहर, मुख्यमंंत्री से बात करने मैं साथ चलूंगी

Vasundhara Raje
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.