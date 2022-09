बिहारः गृहमंत्री ने काली मंदिर में की शक्ति पूजा, लालू बोले- रिटायर हो गए हैं अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं। शनिवार को उनके बिहार दौरे के दूसरा और अंतिम दिन है। दूसरे दिन की शुरुआत अमित शाह ने किशनगंज स्थित काली माता के मंदिर से की।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दो दिन के बिहार दौरे पर हैं। शनिवार को उनके दौरे का दूसरा और अंतिम दिन है। अपने दिन की शुरुआत अमित शाह ने किशनगंज के काली मंदिर से की। यहां पहुंचकर अमित शाह में आदिशक्ति की पूजा अर्चना की। वहीं दूसरी ओर से अमित शाह के बिहार दौरे और लालू यादव पर दिए गए उनके बयान पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का भी पलटवार सामने आया है। लालू यादव ने अमित शाह पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि, अमित शाह अब रिटायर हो चुके हैं। यही नहीं लालू यादव ने बीजेपी को लेकर भी निशाना साधा।

