Bihar : अब नीतीश कुमार ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा - बीजेपी अपना सीएम बनाने के लिए स्वतंत्र है

नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश में 6 जेडीयू विधायक को बीजेपी द्वारा अपनी पार्टी में शामिल करने के बाद से एनडीए के दोनों प्रमुख सियासी पार्टियों के बीच सियासी तल्खी जारी है। सोमवार को सीएम नीतीश कुमार के एक बयान से दोनों पार्टियों के बीच खाई और ज्यादा गहरी हो गई है।

I had no desire to become the Chief Minister. I had said that the public had given its mandate and anyone can be made the Chief Minister, BJP could make its own Chief Minister: Bihar CM Nitish Kumar (27.12.2020)



