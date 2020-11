Bihar Election Polls : इस गांव के मतदाताओं ने किया मतदान का बहिष्कार, लगाया बड़ा आरोप

नई दिल्ली। पहले अररिया और उसके बाद सहरसा में पीएम नरेंद्र मोदी ने विकास और जंगलराज की खूब बातें की। बिहार के लोगों को बताया कि कैसे उनकी सरकार ने देश और बिहार के लिए किया है। बिहार के मतदाताओं को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मतदाता घोषित करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरपुर के बरुराज विधानसभा क्षेत्र के चुलई बिशुनपुर का बूथ नंबर 178 दोपहर 1 बजे तक पूरी तरह से सूना था। वहां पर एक भी मतदाता वोट डालने नहीं आया। ताज्जुब की बात तो ये है कि इस बूथ पर 700 से ज्यादा वोटर्स रजिस्टर्ड हैं।

Muzaffarpur: Villagers of Chulhai Bishunpur in Baruraj assembly constituency boycott elections alleging lack of development in the area



There're 729 voters registered here. Not a single vote has been cast, so far, says an electoral officer at booth no.178#BiharElections2020 pic.twitter.com/JzENMw6JWJ