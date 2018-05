नई दिल्ली। त्रिपुरा में आज बिप्लब देब ने राज्य के नए मुख्यमंत्री रूप में शपथ ली। उनके साथ ही जिष्णु देव वर्मा को भी राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह के लिए अगरतला स्थित असम राइफल्स ग्राउंड में भव्य आयोजन किया गया। इससे पहले राज्य में वाम मोर्चा की सरकार थी। 25 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब राज्य में वाम मोर्चा को हार का मुंह देखना पड़ा। इसके साथ ही त्रिपुरा में बीजेपी की पहली बार सरकार बनने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज त्रिपुरा दिवाली मना रहा है। त्रिपुरा की ही स्थानीय भाषा में बोलते ही मोदी ने कहा कि यह चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं थी, बल्कि ऐसा चुनाव था जिसको ऐतिहासिक कहना गलत नहीं होगा। पीएम ने कहा कि इस बार त्रिपुरा के लोगों ने वास्तव में इतिहास रचा है।

In the history of India, there are some elections that will always be discussed. The 2018 #Tripura elections will be one such example. People will continue to discuss these polls: PM Narendra Modi in Agartala. pic.twitter.com/Rtymv91trj