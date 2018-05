नई दिल्ली। त्रिपुरा में मुख्यमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिप्लब कुमार देब का नाम घोषित कर दिया है। इसके साथ ही राज्य में सीएम पद के नामों को लेकर चली आ रही सभी अटकलों पर विराम लग गया है। 9 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह है। इसी के साथ जिष्णु देव राज्य के डिप्टी सीएम होंगे। बिप्लब देब ने बताया, ‘जिष्णु देब मेरे साथ राज्य के उप-मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे।’ बिप्लब देब मौजूदा में त्रिपुरा के बीजेपी अध्यक्ष हैं। हालांकि उनके नाम पर पहले से ही सहमति बनने की संभावना जताई जा रही थी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण उनका लो-प्रोफाइल होना और सभी जिम्मेदारियों को लगन के साथ पूरा करना माना जा रहा है।

