BJD सांसद पिनाकी मिश्रा ने पुरी के लोगों को समर्पित की अपनी जीत, अपनी सैलरी देने का किया वादा

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम घोषित हो चुके हैं। प्रचंड बहुमत के साथ NDA ने एक बार फिर सत्ता की लड़ाई जीत ली है। हालांकि, इस जीत का स्वाद ओडिशा के पुरी सीट पर किरकिरा हो जाता है। यहां भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सबसे चर्चित चेहरों में से एक डॉ संबित पात्रा को हराकर इस सीट पर BJD के उम्मीदवार पिनाकी मिश्रा ने कब्जा जमाया है। मिश्रा ने इसके लिए जनता का धन्यवाद करते एक बड़ा ऐलान किया है।

CM रिलीफ फंड में देंगे अपनी सैलरी

पिनाकी मिश्रा ने एक सांसद के रूप में मिलने वाले उनके वेतन को CM रिलीफ फंड में देने का फैसला किया है। मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'मैं लोगों से मिले प्यार और अपने का बहुत आभारी हूं। इसके धन्यवाद के रूप में (Token of Thanks) पुरी संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए अपनी पूरी सैलरी समर्पित करना चाहता हूं। मैंने संसद से मिलने वाली अपनी सैलरी और भत्ते को मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया है, ताकि यह लोगों के लिए इस्तेमाल हो सके।'

BJD MP Pinaki Misra: I'm very grateful that they showered me with so much affection - Puri parliamentary constituency in its entirety&as a token of thanks, I've decided to give my entire salary&allowances from Parliament to CM Relief Fund so that it can be used for people of Puri pic.twitter.com/R7B5sKra00