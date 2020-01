भाजपा का आरोप- दिल्ली हिंसा के लिए माफी मांगे कांग्रेस और आप

दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान हिंसा के मामले में एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। बीजेपी ने दिल्ली में हिंसा के लिए कांग्रेस और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है।

दोनों पार्टियों के लोग हिंसा के लिए उकसाते हैं

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि दिल्ली जैसे शांतिपूर्ण शहर में जो हिंसा हुई उसके लिए सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों जिम्मेदार हैं। ये लोग झूठी जानकारी फैला रहे हैं और हिंसा पर चुप्पी साधे हुए हैं। जावडेकर ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग हिंसा के लिए उकसाने का काम करते हैं।

आप विधायकों ने लोगों को उकसाया

भाजपा नेता ने कहा कि दिल्ली के जामिया में कांग्रेस के आसिफ खान और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला पर आरोप है कि उन्होंने जनता को उकसाया। दिल्ली के सीलमपुर में कांग्रेस के मतीन अहमद और आम आदमी पार्टी के इशराक खान भी मौजूद थे। जबकि जामा मस्जिद में कांग्रेस के महमूद पारचा मौजूद थे। हिंसा की वजह से हुए नुकसान के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए।

