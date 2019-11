अगले हफ्ते पेश हो सकता है सीएबी विधेयक, गृहमंत्री अमित शाह ने की पूर्वोत्तर के नेताओं संग बैठक

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राजधानी शनिवार को पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सिविल सोसायटी समूहों के सदस्यों के साथ प्रस्तावित नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) पर चर्चा की। विधेयक को अगले हफ्ते लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है। शाह ने असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नगालैंड के राजनेताओं से मुलाकात की। इससे पहले शुक्रवार को उन्होंने त्रिपुरा और मिजोरम के नेताओं से मुलाकात की थी।

सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने नेताओं को सीएबी और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) के बारे में समझाया। पूर्वोत्तर के नेता नागरिकता संशोधन विधेयक का कई बार विरोध कर चुके हैं। असम में स्थानीय नेताओं ने प्रस्तावित संशोधन पर चिंता जताई है। उनका मानना है कि यह विधेयक 1985 के असम समझौते को रद्द कर देगा।

Chief Minister of tripura , Biplab Kumar Deb: Attended the important meeting today chaired by Home Minister Amit Shah ji regarding consultation on proposed citizenship Amendment Bill. #Delhi pic.twitter.com/imEpPCVwV0