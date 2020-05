महाराष्ट्र MLC चुनाव: BJP ने घोषित किए 4 उम्मीदवार, बाकी 5 सीटों पर लड़ सकती है महाविकास अघाड़ी

मुंबई। 21 मई को होने वाले महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने अभी 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है।

ये हैं बीजेपी के उम्मीदवार

बीजेपी की लिस्ट में गोपीचंद पडलकर, प्रवीण दटके, डॉ. अजित गोपछडे, रणजीत सिंह मोहिते पाटील का नाम शामिल है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 9 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है।

4 में से 3 उम्मीदवार ओबीसी समाज से

बीजेपी ने जिन 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। उनमें रणजीत सिंह मोहिते पाटील मराठा समाज से आते हैं। वहीं बीजेपी के अन्य तीन उम्मीदवार ओबीसी जाति से आते हैं। बीजेपी के पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे और चंद्रशेखर बावनकुले भी विधानपरिषद के टिकट चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। बीजेपी ने नए चेहरों को टिकट दिया है।

महाविकास अघाड़ी भी लड़ सकती है 5 सीटों पर चुनाव

बीजेपी की लिस्ट आने के बाद ये माना जा रहा है कि बाकी की 5 सीटों पर महाविकास आघाडी अपने उम्मीदवार उतार सकती है। वहीं शिवसेना और एनसीपी में भी दो-दो सीटों पर चुनाव लड़ने की सहमती बनने की खबर है और सिर्फ एक सीट कांग्रेस को दी जा रही है।

Bharatiya Janata Party (BJP) releases list of candidates for biennial elections for Maharashtra Legislative council scheduled to be held on 21st May. pic.twitter.com/0QB8JL3kAE