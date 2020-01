दिल्ली विधानसभा चुनावः भाजपा ने जारी की 57 उम्मीदवारों की सूची

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। राजनीतिक दल अब प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस बीच शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 57 पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी।

भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, श्याम जाजू और मनोज तिवारी ने शुक्रवार शाम को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। इस दौरान भाजपा सांसद और दिल्ली प्रभारी मनोज तिवारी ने बताया कि भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बृहस्पतिवार को पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। इस समिति द्वारा दिल्ली चुनाव के लिए फिलहाल 57 नामों पर अंतिम मोहर लगाई गई है।

इनमें विधानसभा संख्या 1 नरेला से नीलदमन खत्री, तिमारपुर से सुरेंद्र सिंह बिट्टू, आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया, बादली से विजय भगत, रिठाला से मनीष चौधरी, बवाना से रवींद्र कुमार इंद्राज, मुंडका से मास्टर आजाद सिंह, किरारी से अनिल झा, सुल्तानपुर माजरा से रामचंद्र छावरिया, मंगोलपुरी से करमसिंह कर्मा, रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता, शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, शकूर बस्ती से डॉ. एससी वत्स, त्रिनगर से तिलक राम गुप्ता, वजीरपुर से डॉ. महेंद्र नागपाल, मॉडल टाउन से कपिल मिश्रा की उम्मीदवारी तय की गई है।

