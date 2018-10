बीजेपी ने छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए जारी की पहली सूची, 128 प्रत्याशियों के नाम

नई दिल्ली। देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी में जुट गई हैं। शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक में छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली सूची पर मुहर लगी।

तीन राज्यों के लिए 128 प्रत्याशियों की सूची जारी

बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 77 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर की। तेलंगाना विधानसभा के लिए 38 उम्मीदवारों और मिजोरम के लिए 13 उम्मीदवारों की सूची भी जारी की है। मिजोरम में सभी उम्मीदवार ईसाई समुदाय के हैं और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं।

अमृतसर ट्रेन हादसे के बाद जगी पंजाब सरकार, धार्मिक आयोजनों की मंजूरी देने को गाइडलाइंस बनाने की तैयारी

Glimpses of BJP Central Election committee meeting for Chhattisgarh, Telangana and Mizoram assembly elections at BJP HQ, New Delhi. pic.twitter.com/HAaA1BMJDN