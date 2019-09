बीजेपी दो राज्यों के अध्यक्ष बदले, संजय जायसवाल को बिहार तो पूनिया को राजस्थान की कमान

नई दिल्ली। बीजेपी ने पार्टी के अंदर फेरबदल करते हुए दो राज्यों के अध्यक्ष बदल दिए हैं। जिसमें संजय जायसवाल को बिहार का और सतीश पूनिया को राजस्थान का कार्यभार सौंपा गया है। यह नियुक्त तत्काल प्रभाव से की गई है।

शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दोनों की नियुक्ति की है। बीजेपी की ओर जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि संजय जायसवाल को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि, सतीश पूनिया को राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूनिया पूर्व में बीजेपी युवा मोर्चे के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पूनिया लंबे समय से संगठन में सक्रिय रहे हैं। वे संगठन में लंबे समय से विभिन्न पदों की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। गौरतलब है कि राजस्थान में पहले मदनलाल सैनी राज्य के अध्यक्ष पद का पदभार संभाल रहे थे। लेकिन 25 जून को उनके निधन के बाद से यह पद खाली पड़ा हुआ था। वहीं, संजय जायसवाल की नियुक्ति नित्यानंद राय के जगह पर हुई है। इनके अलावा अजय कुमार को उत्तराखंड का प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया गया है।

Satish Puniya has been appointed as BJP President of Rajasthan and Sanjay Jaiswal has been appointed as BJP President of Bihar. pic.twitter.com/2rWPYgHmvg