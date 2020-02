दिल्ली चुनाव के बाद बीजेपी में बड़ा फेरबदल, तीन राज्यों के अध्यक्ष बदले

नई दिल्ली। हाल ही में संपन्न हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव ( Delhi Vidhan Sabha Chunav ) में बीजेपी ( BJP ) को करारा झटका है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी को महज आठ सीटें मिली हैं। झारखंड चुनाव के बाद बीजेपी की यह दूसरी बड़ी हार है। वहीं, अब बीजेपी ने कई राज्यों के अध्यक्ष अचानक बदल दिए हैं। इनमें केरल ( Kerala ), मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh ) और सिक्किम ( Sikkim ) राज्य शामिल हैं।

जानकारी के मुताबिक, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ( JP Nadda ) ने तत्काल प्रभाव से केरल, मध्य प्रदेश और सिक्किम राज्यों के अध्यक्ष बदल दिए हैं। नए आदेश के बाद बीजेपी केरल के अध्यक्ष होंगे के सुरेन्द्रन। वहीं, मध्य प्रदेश की कमान विष्णु दत्त शर्मा को दी गई है। जबकि, सिक्किम की कमान दल बहादुर चौहान को दी गई है।

BJP National President Shri @JPNadda has appointed Shri Dal Bahadur Chauhan as State President of @BJP4Sikkim. pic.twitter.com/7rGjZkr5Le