भाजपा और कांग्रेस ने जारी किया 3 लाइन का व्हिप, सांसदों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश

नई दिल्‍ली। गुरुवार को लोकसभा और राज्‍यसभा (Lok Sabha and Rajya Sabha ) में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस ( Congress ) ने अपने-अपने सांसदों को तीन लाइन के व्हिप ( Whip ) में सांसदों को सदन में मौजूद रहने को कहा है। बता दें कि लोकसभा में गुरुवार को आधार संशोधन विधेयक सहित कई बिल सदन पटल पर रखे जाएंगे।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने सभी सांसदों को 28 जून और एक जुलाई को लोकसभा और राज्यसभा (Lok Sabha and Rajya Sabha ) में मौजूद रहने के लिए कहा है। वहीं कांग्रेस ने गुरुवार को राज्यसभा में पार्टी सांसदों को उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

Congress issues a three line whip to MPs to be present in Rajya Sabha, today. pic.twitter.com/OIPqJLHKhu