30 जुलाई को जम्मू-कश्मीर पर भाजपा की अहम बैठक, पीएम मोदी भी होंगे शामिल

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) 30 जुलाई से कई अहम बैठकें करने जा रही हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को पहले जम्मू-कश्मीर कोर ग्रुप की बैठक होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi), गृहमंत्री अमित शाह ( Home Minister Amit shah ) समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।

राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू

जम्मू-कश्मीर में अगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक में कई फैसले लिए जाएंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में साल के आखिरी में चुनाव होगा। हालांकि जम्मू-कश्मीर में अभी राष्ट्रपति शासन लागू है।

Jammu & Kashmir BJP core group meeting to be held on 30 July. Prime Minister Narendra Modi , Amit Shah (BJP President & Home Minister) & JP Nadda (BJP Working President) will also be present in the meeting pic.twitter.com/UzooMI1WEz