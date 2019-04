भाजपा ने काटा उदित राज का टिकट, उत्तर-पश्चिम दिल्ली से हंसराज हंस को बनाया उम्मीदवार

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मंगलवार को उत्तर पश्चिम दिल्ली से पंजाबी गायक हंसराज हंस (Hansraj Hans) को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सोमवार को इस सीट से उदित राज ने टिकट न मिलने को लेकर अपना रोष जाहिर किया था और मंगलवार को उनका टिकट कट गया। मंगलवार को दिल्ली में नामांकन की आखिरी तारीख है और भाजपा ने अपने सातों उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं।

हंस राज हंस गायक से राजनेता बने हैं। पद्मश्री सम्मान प्राप्त हंसराज हंस गैर फिल्मी पंजाबी लोक संगीत और सूफी संगीत के मशहूर गायक हैं। वर्ष 2009 में हंसराज हंस ने शिरोमणि अकाली दल पार्टी जॉइन की थी और पंजाब में जालंधर से चुनाव लड़ा था। इसके बाद 18 दिसंबर 2014 को उन्होंने शिरोमणि अकाली दल से इस्तीफा दिया और फरवरी 2016 में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। इसके बाद 10 दिसंबर 2016 को ही उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का हाथ पकड़ लिया था।

जरूर पढ़ेंः वो 10 राजनेता जो आजतक कोई भी लोकसभा चुनाव नहीं हारे

इससे पहले सोमवार देर रात भाजपा ने दिल्ली की दो और लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। इनमें हाल ही राजनीति की पिच पर उतरे टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को भाजपा ने पूर्वी दिल्ली से अपना उम्मीदवार बनाया। जबकि इस सीट के मौजूदा सांसद महेश गिरी का पत्ता काट दिया। वहीं, तमाम उहापोह के बाद आखिरकार मीनाक्षी लेखी को पार्टी ने नई दिल्ली से दोबारा उम्मीदवार बनाया।

#LokSabhaElections2019 : Singer Hans Raj Hans to contest from North West Delhi constituency on a BJP ticket. (file pic) pic.twitter.com/cEtsaGp9Eo

तमाम अटकलों पर विराम लगाने के बाद गौतम गंभीर हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि गौतम गंभीर नई दिल्ली सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन मीनाक्षी लेखी यह सीट छोड़ने को तैयार नहीं हुईं। इसके बाद पार्टी ने सोमवार को गंभीर को पूर्वी दिल्ली से अपना उम्मीदवार बना दिया।

हालांकि दिलचस्प बात है कि भाजपा ने गौतम गंभीर की उम्मीदवारी के लिए पूर्वी दिल्ली से अपने सिटिंग एमपी महेश गिरी का पत्ता काट दिया। 2014 लोकसभा चुनाव में महेश गिरी ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को 90 हजार से ज्यादा वोटों से करारी शिकस्त दी थी। श्री श्री रविशंकर के शिष्य और आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े महेश गिरी आध्यात्मिक संगठन से जुड़े रहकर भी सामाजिक कार्यों में बढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं।

अगर ऐसा हो तो शायद वाराणसी से मोदी के खिलाफ उतर सकती हैं प्रियंका!

नई दिल्ली से पार्टी की प्रत्याशी मीनाक्षी लेखी फायरब्रांड नेता मानी जाती हैं। पेशे से वकील लेखी ने 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय माकन को और आम आदमी पार्टी के अजय खेतान को करारी शिकस्त दी थी।

24th list of BJP candidates for ensuing General Elections to the Parliamentary Constituencies of Delhi finalised by BJP CEC. pic.twitter.com/u8C9r0zkrn