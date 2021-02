चुनाव आयोग से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, केवल केंद्रीय सुरक्षा बलों की हो तैनाती

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान अलग-अलग दलों के बीच जारी है। इस बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात की। चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात के दौरान पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थक दागी अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया से अलग किया जाए।

A delegation of West Bengal Bharatiya Janata Party (BJP) leaders led by Rajya Sabha MP Swapan Dasgupta writes to Election Commission to "deploy members of only Central Police Forces (CPF), duly trained to ensure fairness, dignity, and sanctity of the process." pic.twitter.com/1GLKgsFeEV