बीजेपी ने चुनाव आयोग से की वेस्ट बंगाल में आचार संहिता लागू करने की मांग

नई दिल्ली। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति का मुद्दा उठाया। साथ ही प्रदेश में जल्द से जल्द चुनाव आचार संहिता लागू करने की मांग की। इससे पहले भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय चुनाव आयोग के पास गया था और उनसे चुनाव और प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में बात की।

We've asked EC that considering the extraordinary circumstances in WB, model code of conduct should be applied at the earliest: Swapan Dasgupta, Rajya Sabha MP pic.twitter.com/mOdIC9101f