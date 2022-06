द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर BJP ने कैसे 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए चला बड़ा दांव

Presidential Election: द्रौपदी मुर्मू कोराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने चार राज्यों की 128 सीटों के लिए अपनी दावेदारी को मजबूत करने का काम किया है। आंकड़ों से समझिए कैसे ...

बीजेपी ने मंगलवार को NDA की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगा दी। यदि वो निर्वाचित होती हैं तो भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी और दूसरी महिला होंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा था कि "NDA के सभी सहयोगियों के साथ चर्चा के बाद हमने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित करने का फैसला किया है।" वास्तव में राजनीति के क्षेत्र में हर फैसले के पीछे एक खास वजह या लाभ छुपा होता है और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही है। बीजेपी का ये कदम चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पूर्व काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। या यूं कहें कि बीजेपी ने इस कदम से अपना पहला दांव चला है और 4 राज्यों के एक तबके को साधा है।

