महाराष्ट्र- शिवसेना चल रही दोहरी चाल, बीजेपी की बैठक में लिया हिस्सा, बदल रहा समीकरण!

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर बीजेपी ने अब तक का सबसे बड़ा दांव चल दिया है। बीजेपी नेता और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 24 घंटे के अंदर दूसरी बार आपात बैठक बुलाई है। खास बात यह है कि इस बैठक में शिवसेना में विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे और रामदास कदम शामिल हैं।

बीजेपी की ये बैठक और इस बैठक में शिवसेना के दो बड़े नेताओं का शामिल होना कई बड़े इशारे कर रहा है।

दरअसल एक तरफ एनसीपी चीफ शरद पवार की मुलाकात शिवसेना प्रमुक उद्धव ठाकरे से चल रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी की बड़ी बैठक में शिवसेना के ही विधायक दल के नेता मौजूद हैं।

एक ही समय पर शिवसेना दोहरा गेम प्लान चल रही है।

महाराष्ट्रः शिवसेना को मिला सबसे बड़ा समर्थन, अब शिवाजी पार्क में आदित्य ठाकरे लेंगे सीएम पद की शपथ

