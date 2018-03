नई दिल्ली: कांग्रेस महाधिवेशन में राहुल गांधी द्वारा मोदी सरकार पर लगाए आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतरमण ने कहा कि देश की खराब हालत के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। पार्टी सिख दंगों के लिए जिम्मेदार है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि राहुल गांधी का भाषण पूरी तरह खोखला और तथ्यहीन था।

It sounds like a rhetoric of a loser devoid of substance: BJP leader Nirmala Sitharaman on Rahul Gandhi's speech at #CongressPlenarySession pic.twitter.com/ANPVEi6fa7 — ANI (@ANI) March 18, 2018

हिंदुओं का मजाक उड़ाने वाली पार्टी खुद को पांडव कह रही

सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाया। राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया। हिंदू रीति रिवाजों और हिंदुओं का मजाक उडाया और आज पार्टी खुद को पांडव कह रही है। बीजेपी और आरएसएस की कौरवों से तुलना करना पूरी तरह गलत है।

Congress Party wants to identify itself with the Pandavas, The same party which questioned the fundamental existence of Lord Ram. It is the party which chooses to mock Hindus and Hindu rituals : BJP leader Nirmala Sitharaman on Rahul Gandhi's speech at #CongressPlenarySession pic.twitter.com/4fGszVj9h0 — ANI (@ANI) March 18, 2018

सीतारमण ने कहा कि राहुल हार की भाषा बोल रहे हैं । बीजेपी जीत रही है। सीतारमण ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पीएम मोदी के नाम जोड़ने को लेकर भी राहुल गांधी को अड़े हाथों लिया।

बीजेपी अध्यक्ष को कोर्ट से क्लीनचिट मिली

राहुल गांधी द्वारा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को हत्या के आरोपी बताए जाने पर भी निर्मला सीतारमण ने निशाना साधा। सीतारमण ने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष को कोर्ट से क्लीनचीट मिली हुई है। लेकिन राहुल गांधी खुद नेशनल हेराल्ड केस में क्रिमिनल कॉन्सपरेसी के आरोप में जमानत पर है। वो बीजेपी अध्यक्ष पर कैसे सवाल खड़े कर सकते हैं।

Astonishing that Congress President chooses to name BJP Pres Amit Shah & says he is murder accused. He has been cleared by a Court. This is a fake & false motivated campaign by someone who is out on bail on criminal conspiracy of fraud in National Herald case: N Sitharaman, BJP pic.twitter.com/7cn7hvOsKy — ANI (@ANI) March 18, 2018

कांग्रेस पार्टी चुनाव में पारदर्शिता नहीं चाहती

रक्षा मंत्री सीतारमण ने कांग्रेस द्वारा बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग को भी गलत ठहराया। सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रही है। जबकि अभी के वक्त में टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे अधिक सरल और पारदर्शी बनाया गया । लेकिन कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ है क्योंकि वो पारदर्शिता नहीं चाहती है।

Congress is even questioning the EVMs at this time, they want ballot paper system. At a time when technology is making it simpler & more transparent, here is a party that is against it because they don't believe in transparency: Nirmala Sitharaman, BJP #CongressPlenarySession pic.twitter.com/LcwHJonKtR — ANI (@ANI) March 18, 2018

गौरतलब है कि कांग्रेस के 84वें महाधिवेशन के समापन भाषण में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने बीजेपी अध्यक्ष पर भी तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। राहुल ने कहा कि देश संकट में है और सरकार योग करा रही है।