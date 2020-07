BJP IT Cell का Gehlot Government पर आरोप- CM गहलोत के बेटे के SOG प्रमुख के साथ संबंध

नई दिल्ली। राजस्थान सियासी संकट ( Rajsthan Political Ccrisis ) के बीच भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ( BJP IT cell head Amit Malviya ) ने अशोक गहलोत सरकार ( Ashok Gehlot Governmen ) पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ( Amit Malviya ) ) ने एक ट्वीट में आरोप लगाया गया कि क्या सीएम गहलोत ( CM Ashok Gehlot ) सरकार चला रहे हैं या भ्रष्ट व्यवसायी हैं? अमित मालवीय ने कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ( Union Minister Gajendra Singh Shekhawat )

के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाली SOG के इंचार्ज के खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे के साथ व्यवसायिक संबंध हैं। एसओजी इंचार्ज ( SOG Incharge ) की पत्नी फेयरमोंट होटल ( Fairmont Hotel)

की डायरेक्टर बताई जा रही है।

Anil Paliwal's wife is the promoter of Fairmont Hotel, where Congress MLAs have been staying and the partner of Vaibhav Gehlot - Ashok Gehlot's son - RK Sharma is associated with this hotel. A political and corrupt plot is before everyone today: Sambit Patra, BJP https://t.co/mmPdb8nTmq

वहीं, आरोप तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार एसओजी के माध्यम से अपने विरोधियों को निशाना बना रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और एसओजी इंचार्ज अनिल पालीवाल में व्यवसायिक संबंध बताए जा रहे हैं। हालांकि दोनों के बीच में किसी भी तरह की संबंधों की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि सीएम अशोक गहलोत का एक सिस्टम विरोधी नेताओं को झूठे मामलों में फंसाने का काम कर रहा है। जबकि इस सिस्टम का लीडर अनिल पालीवाल को बताया जा रहा है। अब आरोप है कि अनिल पालीवाल की पत्नी सारिका पालीवाल का भी रत्नानंद शर्मा से संबंध है।

Such a sham that the officer behind SOG notices and FIR against Gajendra Shekhawat happens to be a business partner of Rajasthan CM’s son. Officer’s wife happens to be one of the owners of Fairmont Hotel too!



Is CM Gehlot running a government or a corrupt business enterprise?