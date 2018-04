नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव हैं। वो बीजेपी पर आए दिन अपने ट्वीट से तीखे हमले कर रहे हैं। कभी वो शाह के जुबान फिसलने के वीडियो को ट्वीट कर सुर्खियों में आते हैं तो कभी पीएम के वादों को याद दिलाकर। ऐसे नहीं है कि राहुल भाषण के दौरान कोई गलती नहीं करते हैं, पिछले दिनों उन्होंने एनसीसी के कार्यक्रम में एक सवाल का जवाब नहीं देने की वजह से ट्रोल भी हो चुके हैं। अब एकबार फिर उन्होंने अपनी स्पीच में एक बड़ी गलती कर दी, जिसे भाजपा ने एक मौके की तरह लिया है।

रघुराम राजन को बताया आरबीआई का चेयरमैन

भाजपा के सोशल मीडिया विंग के हेड अमित मालवीय ने गुरुवार को एक वीडियो ट्वीट किया है। इसमें राहुल गांधी ने रघुराम राजन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) का चेयरमैन बता दिया, जबकि रघुराम राजन कभी भी आरबीआई के चेयरमैन नहीं रहे हैं बल्कि 23वें गवर्नर थे। राहुल गांधी ने इसके बाद एक और बड़ी गलती की। नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने 'डीमोनेटाइजेशन' (नोटबंदी) को 'डीमोलेटाइजेशन' बोल गए।

Rahul Gandhi’s bloopers continue - Raghuram Rajan was the Governor of RBI not the Chairman, it is demonetisation not “demolatisation" and he wasn’t removed but his full term got over! Lies and incoherence - this man is such an embarrassment for the Congress party... pic.twitter.com/cXB1lVL1sM

भाजपा ने उड़ाया राहुल का मजाक

अमित मालवीय ने इस वीडियो के साथ कैप्शन भी लिखा है। जिसके आखिरी में राहुल का मजाक उड़ाते हुए कहा गया है कि इस आदमी की वजह से कई बार कांग्रेस को शर्मिंदा होना पड़ा है। हालांकि ये वीडियो कब का है और कहां का है ये पता नहीं चल सका है।

Now that the BJP IT cell has announced Karnataka elections, time for a sneak preview of our top secret campaign video!



Gifted to us by the BJP President, our campaign in Karnataka is off to a fabulous start. He says Yeddyurappa ran the most corrupt Govt ever...



True. pic.twitter.com/UYqGDZuKyR