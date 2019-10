हरियाणा में बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार, दुष्यंत चौटाला बन सकते हैं उपमुख्यमंत्री !

हरियाणा में बीजेपी की ओर से सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) ने भाजपा को समर्थन दे दिया है। जेजेपी को दो मंत्री पद मिल सकते हैं। इसमें 2 कैबेनिट और 2 राज्य मंत्री पद दिए जा सकते हैं। दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है।

BJP-JJP alliance for Haryana sealed. CM will be from Bharatiya Janata Party (BJP) and Deputy CM from Jannayak Janta Party (JJP). Leaders of both the parties will meet the Governor tomorrow and stake their claim to form the govt in the state. #HaryanaAssemblyPolls pic.twitter.com/euvuQVtwJB