बीजेपी का दावाः महाराष्ट्र में बनेगी शिवसेना के गठबंधन वाली सरकार

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट पर अब विराम लगता दिख रहा है। बीजेपी की हुई आपात बैठक में बड़ी बात निकलकर सामने आई है। बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटील ने साफ कर दिया है प्रदेश में बीजेपी-शिवसेना की ही सरकार बनेगी। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को वोट किया है लिहाजा प्रदेश में इन दोनों सहयोगी सरकारों की ही सरकार बनेगी।

आपको बता दें कि इससे पहले सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आपात बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में तमाम विधायकों के साथ प्रमुख नेता भी शामिल थे।

Sudhir Mungantiwar, BJP: We had a comprehensive discussion, we will wait for Shiv Sena but the government will be ours only. There is no 'if' and 'but' here, you will get the news anytime that we are forming the government. #MaharashtraAssemblyPolls https://t.co/22hb25VeWE pic.twitter.com/eAHhD3iEPf