भाजपा नेता किरीट सोमैया ने आरटीओ घोटाले में सीबीआई जांच की मांग की

नई दिल्ली। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि 500 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार घोटाले में परब, खरमाटे और ढाकने के ख़िलाफ़ सीबीआई जांच होनी चाहिए । उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा महाराष्ट्र के राज्य परिवहन मंत्री अनिल परब, परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकने और वर्धा के डिप्टी आरटीओ बजरंग खरमाटे पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार घोटाला है, जिसमें राज्य आरटीओ में अनैतिक और अवैध हस्तांतरण शामिल हैं। सीबीआई को इन अधिकारियों से पूछताछ करनी चाहिए।

उन्होंने ठाकरे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा की राज्य के आरटीओ परिवहन मंत्रालय में भ्रष्टाचार पसरा हुआ है, मंत्री अनिल परब के साथ मिलकर वर्धा के डेप्युटी आरटीओ बजरंग खरमाटें ने ग़ैरकानूनी तरीके से करोड़ों रुपए उगाही की और आपस में बांटे। उन्होंने कहा कि 2-2 महीने में कई अफ़सरो की बदली की और 25-50 लाख से लेकर एक करोड़ तक की वसूली प्रमोशन के लिए की है।

अनिल परब ने जनवरी 2020 में राज्य परिवहन मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। पिछले दिनों सचिन वाजे की विस्फोटक चिट्टी में अनिल परब का नाम सामने आया तब से महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है । गृहमंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफ़े के बाद परिवहन मंत्री अनिल परब पर सीबीआई जांच की मांग ज़ोर पर है ।

भाजपा नेता किरीट सोमैया ने एक इंटरव्यू में कहा कि राज्य परिवहन मंत्री अनिल परब का एकमात्र काम अधिकारियों को ट्रांसफर करके धन जुटाना और सौदे करना रहा है। वायरल हो रही खबरों के अनुसार सुनने में आया है की खरमाटे, डिप्टी आरटीओ वर्धा ने पहले ही ट्रांसफर के लिए पिछले साल 200 करोड़ रुपए एकत्र किए। अनिल परब और अविनाश ढाकने की ओर से इस वर्ष 2021 के लिए 200 करोड़ के ऑर्डर में खरमाटे ने पहले ही धनराशि जमा कर ली है। इन अधिकारियों और मंत्री के बीच धन वितरित किया गया है।

#AnilDeshmukh at #CBI for #VazeVASOOLI ghotala. Few days back his two Personal Secratary faced CBI. I am sure in Next few days #anilparab will also be required to face investigative agencies