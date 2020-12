BJP नेता केजे अलफोंस बोले - केरल में बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ी, कांग्रेस के पास कोई विचारधारा नहीं

नई दिल्ली। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के रुझान सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता केजे अल्फोंस ने कहा है कि पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से एलडीएफ और कांग्रेस सहित यूडीएफ के नेता घबरा गए हैं। उन्होंने कहा कि हार के डर से कांग्रेस और एलडीएफ ने निकाय चुनावों में जीत के लिए गठबंधन बना लिया था। ताकि बीजेपी को हरा सकें। उन्हें इस बात का डर था कि बीजेपी केरल में कई स्थानों पर जीतने जा रही हैं। वैसा हुआ भी है। हम कई स्थानाों पर एलडीएफ और यूडीएफ गठबंधन को हराने में कामयाब हुए हैं।

Congress allied with LDF, knowing BJP was going to win in many places in #Kerala. Their collapse is seen in most places. It was expected as they've no leadership & ideology. In Kerala, they oppose communist. In the rest of the country, they're hugging each other: KJ Alphons, BJP https://t.co/c7rDaPXc2Y