महाराष्ट्रः नितिन गडकरी ने तोड़ी चुप्पी, सीएम के सस्पेंस से उठाया पर्दा

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सरकार को लेकर चल रहा संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) विधायक दल मिलने वाला है। इस बीच आरएसएस के सबसे करीबी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आया है।

नितिन गडकरी ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। दरअसल महाराष्ट्र में नई सरकार गठन में हो रही देरी के पीछे सबसे बड़ा रोल नितिन गडकरी का ही माना जा रहा है। शुरू से ही ये बात सामने आ रही है कि नितिन गडकरी जब चाहेंगे महाराष्ट्र में सरकार बन जाएगी। ऐसे में गडकरी का मुख्यमंत्री को लेकर बयान के कई मायने हैं।

Union Road and Transport Minister Nitin Gadkari on his name doing the rounds as the next Maharashtra Chief Minister: No question of me returning to Maharashtra, I will continue to work in Delhi. https://t.co/0SEE1iDbsH pic.twitter.com/EY6jfvq55O