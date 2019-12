झारखंड की दहलीज से बाहर होने के कगार पर बीजेपी, रघुवर ने कहा- पार्टी हारी तो मेरी हार

नई दिल्ली। झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। 81 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी है। लेकिन, अब तक के रुझान जो सामने आए हैं उसमें बड़ा उलटफेर हुआ है। जेएमएम प्लस पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ रही है। वहीं, झारखंड से बीजेपी की विदाई लगभग तय है। इसी बीच झारखंड के सीएम रघुवर दास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर बीजेपी हारती है तो यह मेरी हार है।

सीएम रघुवर दास ने कहा कि अब कोई चमत्कार होने की उम्मीद नहीं है। हालांकि, उन्होंने कहा कि अभी काफी वोटों की गिनती होनी बाकी है। जो रुझान आए हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं। वहीं, जब रघुवर दास से 65 पार जाने का सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जिंदगी में लक्ष्य बड़ा रखना चाहिए। बीजेपी हमेशा बड़ा लक्ष्य लेकर चलती है। उन्होंने कहा कि नतीजे का पूरा विश्लेषण करने के बाद मीडिया के सामने एक बार फिर आऊंगा। रघुवर दास ने कहा कि लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए, बीजेपी हारती है तो यह मेरी हार है। उन्होंने कहा कि पूरे नतीजे आने के बाद ही कुछ कह पाऊंगा। रघुवर दास के इस बयान से साफ स्पष्ट है कि बीजेपी झारखंड में हार रही है।

Jharkhand CM and BJP candidate from Jamshedpur East, Raghubar Das: I am hopeful that result will be in our favour. I am waiting for the final results. BJP will accept the people's mandate. (file pic) #JharkhandAssemblyElections pic.twitter.com/PVwgvul7cj