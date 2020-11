Hyderabad Election: निगम चुनाव से पहले सियासी पारा हाई, ओवैसी के 'समाधी' वाले बयान पर BJP का पलटवार

नई दिल्ली। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ( GHMC Election 2020 ) के बीच सियासी पारा हाई हो गया है। एआईएमआईएम और बीजेपी के बीच चुनाव को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। दरअसल एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी (Akbaruddin Owaisi) के ‘समाधियों’ को हटाने की मांग वाले बयान ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है।

रोहिंग्याओं पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का बयान देकर पहले ही घिर चुके बीजेपी नेता बंडी संजय कुमार ने ओवैसी पर एक बार फिर कड़ा प्रहार किया है।

ये है पूरा मामला

एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी (Akbaruddin Owaisi) ने हाल में यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि क्या हुसैन सागर झील के तट पर बनीं पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और तेदेपा के संस्थापक एनटी रामाराव की ‘समाधियां’ हटाई जाएंगी। ओवैसी ने जलाशय के करीब रह रहे 'गरीब लोगों' को हटाने के अभियान पर सवाल उठाया था।

I heard that Owaisi (Akbaruddin Owaisi) said, PV Ghat & NTR Ghat must be demolished. Do these belong to your father or grandfather? If you've courage, demolish them. In just 2 hrs from then, BJP leaders are ready to demolish your Darussalam (AIMIM HQ): Telangana BJP chief (25.11) pic.twitter.com/HOweGd12sM