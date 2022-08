बीजेपी सांसदों ने LG को लिखा खत, AAP सरकार के आरोपों के जांच की मांग, 12 बजे अरविंद केजरीवाल करेंगे पीसी

दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर मचा सिसायी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच शुरू हुआ आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इस बीच बीजेपी नेताओं ने एलजी से आप के आरोपों की जांच की मांग की है।

दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर उठी सियासी जंग लगातार जारी है। इस जंग में रोजाना नए मोड़ सामने आ रहे हैं, कभी बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है तो कभी आप की ओर से बीजेपी पर तीखा पलटवार हो रहा है। इस बीच बीजेपी के सात सांसदों और नेताओं ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को खत लिखा है। इस खत के जरिए बीजेपी ने AAP की ओर से लगाए गए ऑपरेशन लोटस के आरोपों की जांच की मांग की है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने ऑपरेशन लोटस के जरिए दिल्ली में विधायकों की खरीदा का बीजेपी पर आरोप लगाया था। इस दौरान खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि, आप के विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की जा रही है।

