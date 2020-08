Manipur में Congress को झटका, BJP के नेतृत्व वाली सरकार ने विश्वास मत जीता

नई दिल्ली। गांधी परिवार ( Gandhi family ) के प्रयास से जहां राजस्थान में लंबे समय से जारी सियासी संकट ( rajasthan political crisis ) लगभग समाप्त हो गया है, वहीं पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर ( Manipur Congress ) में कांग्रेस को बड़ा झटका लगाा है। दरअसल, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ( Manipur BJP ) की अगुवाई वाली मणिपुर सरकार ने सोमवार को विधानसभा में विश्वास मत ( trust vote ) हासिल किया। वहीं, भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ( BJP led-coalition wins trust vote in Manipur ) को गिराने को लेकर किए गए कांग्रेस के सारे प्रयास धरे के धरे रह गए। मणिपुर विधानसभा ( Manipur Assembly ) में घंटों लंबी बहस के बीच मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह ( Chief Minister N. Biren Singh ) ने विश्वास प्रस्ताव पारित किया। वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने विश्वास प्रस्ताव को सदन के अनुमोदन मिलते ही मुख्यमंत्री सिंह को बधाई दी।

Rajasthan Political Crisis: Sachin Pilot ने की Priyanka-Rahul से मुलाकात, अटकलों का बाजार गर्म

इस बीच मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह के सलाहकार रजत सेठी ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार को अस्थिर करने के लिए कांग्रेस ने जो योजना बनाई थी, वो काम नहीं आ सकी। रजत सेठी एक ट्वीट में कहा कि भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने सदन में विश्वास हासिल कर लिया। मुख्यमंत्री को बधाई।" आपको बता दें कि मुख्यमंत्री द्वारा ट्रांसफर किए गए विश्वास प्रस्ताव पर फैसले के लिए सोमवार को मणिपुर विधानसभा का महत्वपूर्ण सत्र बुलाया गया था। वहीं, मणिपुर में विपक्षी दल कांग्रेस के प्रवक्ता निंगोबम बूपेंडा मेइती अपनी पार्टी का पक्ष रहा। उन्होंने कहा कि मणिपुर विधानसभा में कांग्रेस द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने के बजाय, भाजपा सरकार द्वारा स्थानांतरित विश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

Rajasthan Political Crisis: आखिर क्यों नरम पड़े Sachin Pilot के तेवर, Congress के सामने रखी ये शर्त

Manipur: 6 Congress MLAs have tendered their resignations to the Assembly Speaker https://t.co/97xpgF0LvP