महाराष्ट्र में शिवसेना से सियासी जंग के बीच बोले बीजेपी मंत्री- हम दोबारा चुनाव को तैयार

नई दिल्ली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद सियासत के संकट ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। खास बात यह है कि इस संकट को लेकर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें भी महाराष्ट्र पर टिक गई हैं। एक तरफ राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह इस पूरी लड़ाई में कुछ खास नहीं कर पाएं हैं तो दूसरी तरफ धीरे-धीरे ही से आगे बढ़ रही कांग्रेस ने अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी है।

इस बीच प्रदेश से रोज नेताओं के बड़े बयान एक नई कहानी को जन्म दे रहे हैं। महाराष्‍ट्र में भाजपा और शिवसेना के बीच टकराव चरम पर पहुंच गया है। ऐसे में बीजेपी नेता जय कुमार रावल का बड़ा बयान हर किसी चौंका रहा है।

Delhi: Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis arrives to meet Union Home Minister Amit Shah to seek more assistance from Central Government for farmers affected due to unseasonal rain in Maharashtra. ( File pics) pic.twitter.com/LL93Dcmsx9