भारी हंगामे के बाद बिहार असेंबली के नए स्पीकर चुने गए बीजेपी के विजय सिन्हा

नई दिल्ली। भारी हंगामे के बाद बीजेपी के विजय सिन्हा को नया स्पीकर चुन लिया गया है। उनका चुनाव ध्वनि मत से किया गया। इससे पहले दूसरे सदन के लोगों के उपस्थिति पर आरजेडी एमएलए की ओर से काफी हंगामा किया गया। उन्होंने कहा जब तक दूसरे सदन के सदस्य बाहर नहीं चले जाते हैं तब तक ध्वनि मत का कोई मतलब नहीं है। इस माहौल में बेईमानी होने की भी संभावना है।

Patna: Bharatiya Janata Party MLA Vijay Sinha elected as the Speaker of Bihar Assembly pic.twitter.com/SMbhWaRHeM