नई दिल्ली। दलितों के लिए उपवास रखने की बात कहकर जब कांग्रेसी नेताओं की छोले-भटूरे के साथ तस्वीरें जारी हुईं को बीजेपी ने जमकर मजे लिए थे। अब संसद के बजट सत्र में काम-काज का ठिकरा विपक्ष पर फोड़ भाजपा ने भी एक दिन का उपवास रखा। अब कांग्रेसी नेताओं की तरह भाजपा के नेताओं की भी ऐसी ही तस्वीरें और फोटो वायरल हो रहो रहा है, जिसमें वो जमकर खाते-पीते दिख रहे हैं।

#WATCH BJP Maharashtra MLAs Sanjay Bhegade and Bhimrao Tapkir seen eating during a meeting in Pune yesterday. BJP had called for a fast yesterday against the opposition stalling parliament pic.twitter.com/BnCjkT2jDq