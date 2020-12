बीजेपी सांसद डी अरविंद बोले - तेलंगाना में बदलाव का दौर शुरू, TRS और AIMIM के लिए खतरे की घंटी

नई दिल्ली। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया के तहत सुबह से मतगणना जारी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद डी अरविंद ने कहा है कि तेलंगाना में परिवर्तन दौर शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव 2019, डब्बाका उपचुनाव और अब जीएचएमसी चुनाव में परिणाम के संकेतों से साफ है कि प्रदेश की जनता का टीआरएस और ओवैसी की पार्टी से मोहभंग हो गया है। उन्होंने कहा कि हमें शाम तक चुनाव परिणामों का इंतजार करना चाहिए। लेकिन मतगणना के रुझानों ने टीआरएस को स्पष्ट संदेश दिया है कि लोग बदलाव चाहते हैं।

The transformation has started in the state of Telangana. You have seen Lok Sabha election results then Dubbaka by-election & now GHMC. Let us wait till the evening, but it is clear message to TRS that people want change: Telangana BJP MP D Arvind #GHMCPolls pic.twitter.com/cNNROl9bFy