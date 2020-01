कुछ सप्ताह पहले दिल्ली की सड़कें बगदाद-सीरिया जैसी नजर आ रही थीं: राव

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election) में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के विरोध और शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने रणनीति बनाई है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) चुनाव प्रचार में इसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच पार्टी के सांसद और प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव (BJP leader GVL Narasimha Rao) ने राजधानी में हो रहे CAA विरोध-प्रदर्शन की तुलना बगदाद और सीरिया की हिंसा से की है।

राव ने कहा कि दिल्ली का चुनाव विकास से जुड़े स्थानीय मुद्दों के साथ आज हावी राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा और प्रचार में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।

मीडिया से बातचीत में राव (BJP leader GVL Narasimha Rao) ने कहा, "आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस दिल्ली की सड़कों पर हिंसा के समर्थक हैं। कुछ सप्ताह पहले ठहर गई थी, दिल्ली कुछ वक्त के लिए बगदाद या सीरिया की राजधानी दमिश्क जैसी नजर आने लगी थी, और इस दौरान तमाम विचलित करने वाली घटनाएं देखी गईं। दिल्ली एक आतंक के साये वाले शहर में तब्दील नहीं होगा।"

