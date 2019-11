'ठाकरे को अछूत की तरह देखते हैं गांधी, करना होगा 10 जनपथ में सरेंडर'

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद से उद्धव विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। अब उन्हें इसकी आदत भी डाल लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने शुक्रवार को कहा कि अगर उद्धव ठाकरे अपनी सरकार को चलाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी पार्टी की विचारधारा पूरी तर छोड़नी होगी और कांग्रेस के सामने सरेंडर करना पड़ेगा।

राज्यसभा में भाजपा के सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा, "एक वंश का गुलाम बनने के लिए उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी की विचारधारा पूरी तरह छोड़नी होगी और 10 जनपथ (कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी का आधिकारिक आवास) के आगे सरेंडर करना होगा। केवल यही एक तरीका है जिससे उनकी सरकार चल सकती है।"

Congratulations to "Godse Bhakt" Uddhav Thackeray on taking over as CM of Maharashtra . You & your MLAs have pledged loyalty to Sultanete. Complete this surrender by renaming Saamna "Sonia Nama". They won't tolerate your nonsensical editorials dished out in your third rate paper. pic.twitter.com/hONGj7t7zV

राव ने आगे कहा, "महाराष्ट्र में कथित रूप से यह धर्म-निरपेक्ष सरकार और कुछ नहीं बल्कि अलग-अलग दलों का मौकापरस्त गठबंधन है, जो यहां तक एक-दूसरे के साथ तक नहीं खड़ा होना चाहते।"

भाजपा सांसद यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, "ठाकरे को गांधी परिवार अछूत की तरह देखता है और उनके साथ मंच तक साझा नहीं करना चाहता।"

Is Rahul scared that hugging Uddhav Thackeray is equivalent to hanging himself? Sena is wanted for grabbing power but is an untouchable. This is how Sultanetes treat slaves, not partners. This is the ultimate insult to the legacy of Balasaheb Thackeray, the pride of Maharashtra. pic.twitter.com/8aF75xJwTr