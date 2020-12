बीजेपी सांसद JT Namgyal : जब तक नरेंद्र मोदी पीएम हैं तब तक लद्दाख के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं

नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच सीमा पर महीनों से जारी तनाव के बीच लद्दाख से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने क्षेत्र के लोगों की सुरक्ष चिंताओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनहोंने कहा कि पड़ोसी देश की ड्रामेबाजी हम सदियों से देख रहे हैं। पहले जितनी सरकारें आईं और बाॅर्डर पर जो चहल-पहल हुई, उससे लद्दाख वाले असुरक्षित महसूस करते थे।

The proposal sent by PLA has been refused. As a local of Ladakh & representative of people, we have been witnessing the drama by neighbouring countries since long. For the first time, under the leadership of pm modi , people of Ladakh feel safe: Ladakh MP Jamyang Tsering Namgyal https://t.co/lYGrNPkesx