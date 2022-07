दो दिग्गज सांसद आज आखिरी बार कैबिनेट मीटिंग में लेंगे हिस्सा! जानिए क्या है वजह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक बुधवार को होने जा रही है। खास बात यह है कि इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के दो दिग्गज सांसद आखिरी बार हिस्सा ले सकते हैं। इन सांसदों के नाम मुख्तार अब्बास नकवी और आरपीसी सिंह। दोनों के आखिरी बार कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लेने की वजह भी काफी अहम है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। खास बात यह है कि ये बैठक बीजेपी को दो दिग्गज सांसदों की आखिरी बैठक हो सकती है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह दोनों अंतिम बार केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक का हिस्सा बन सकते हैं। इसके पीछे भी अहम वजह है। दरअसल इन दोनों ही मंत्रियों के भविष्य को लेकर संशय बना हुआ है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने जा रही बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन से लेकर महंगाई समेत कुछ अन्य मुद्दों पर अहम चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही आगामी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी चर्चा संभव है।

BJP MP Mukhtar Abbas Naqvi And JDU MP RCP Will Attend Last Cabinet Meeting Today Know The Reason