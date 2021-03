बीजेपी सांसद नारायण राणे ने उद्धव सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, केंद्र से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल के बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद नारायण राणे ने उद्धव सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। यहां पर वही होता है जो अधिकारी चाहते हैं। सीएम उद्धव ठाकरे पर उन्होंने सरकार को सही तरीके से नहीं चला पाने का आरोप लगाया है।

Maharashtra govt is not working properly, everything is done at the will of officers, person like Mukesh Ambani is unsafe in Mumbai. Due to poor law&order situation & corruption, I've written to HM Amit Shah for CM's resignation & President's Rule in state: BJP MP Narayan Rane pic.twitter.com/TMkDaPyjhW