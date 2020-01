रवांडा से BJP सांसद प्रवेश वर्मा को मिली धमकी, दिल्ली पुलिस से की इस बात की शिकायत

नई दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश सिंह वर्मा ( Bjp MP pravesh Singh Verma ) को शाहीन बाग ( Shaheen Bag ) पर भड़काव देने के 24 घंटे के अंदर रवांडा ( Rawanda ) से एक व्यक्ति ने फोन पर धमकी दी है। बीजेपी सांसद ने इस थ्रेट काॅल ( Threat Call ) की शिकायत दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) से की है। प्रवेश वर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी यह खबर शेयर की है। शाहीन बाग प्रदर्शन पर मंगलवार को ही बीजेपी सांसद ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने शाहीन बाग प्रदर्शन की तुलना कश्मीर से करते हुए कहा था कि प्रदर्शनकारी एक दिन आपके घरों में घुस जाएंगे और बेटियों से रेप करेंगे।

पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद ने ट्विटर पर लिखा है कि आज सुबह इस नंबर से मुझे धमकाने वाली कॉल आई है। मैं दिल्ली पुलिस से इसके संबंध में शिकायत करने जा रहा हूं। ट्वीट में जिस नंबर का स्क्रीन शॉट शेयर किया गया है वह रवांडा का है। शाहीन बाग पर विवादित बयान के कारण वर्मा इन दिनों चर्चा में हैं।

Got a threat cal in the morning from this no. Filing a police complaint.@DelhiPolice pic.twitter.com/aciQya2ghK