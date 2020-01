'CAA विरोध केवल बहाना, असली मकसद राम मंदिर का निर्माण रोकना'

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के विरोध में चल रहे प्रदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि यह केवल दिखावा है और असली लक्ष्य राम मंदिर है।

राव ने आरोप लगाया कि CAA के विरोध में प्रदर्शन कट्टर मुस्लिमों द्वारा प्रायोजित है और ये लोग इस नए कानून की आड़ में देश में अशांति फैलाने में लगे हुए हैं।

Bengaluru: Protest held against Citizenship Amendment Act (CAA) and National Register of Citizens (NRC) at Chandni Chowk, Shivajinagar #Karnataka. pic.twitter.com/agdPTA7N97