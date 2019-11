नेशनल हेराल्ड केसः भाजपा ने साधा कांग्रेस पर निशाना, प्रसाद ने पूछा बिजनेस मॉडल

नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड अखबार मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला किया। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बताना चाहिए कि विकास का वह कौन-सा मॉडल है, जो 50 लाख रुपये लगाने पर ही दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति का मालिक बना देता है। उन्होंने कहा कि अभी तक तो हमें वाड्रा का विकास मॉडल ही पता था।

#ब्रेकिंगः अभी-अभी केंद्रीय मंत्री ने खुलेआम ओवैसी को दी इतनी बड़ी धमकी.. कह दी इतनी बड़ी बात कि हर ओर..

रवि शंकर प्रसाद ने भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमें लगता था कि हमारी सरकार को लगभग साढ़े पांच साल हो गए हैं, तो एक परिवार की दास्तान आनी अब शायद कम होगी। लेकिन अभी भी परिवार की कहानी सामने आ रही है। परिवार और व्यापार साथ चलते हैं और ऊपर उसमें राजनीति का कलेवर दे दिया जाता है।"

बिग ब्रेकिंगः भाजपा से अलग होने के बाद शिवसेना ने लिया सबसे बड़ा फैसला.. BJP में मची खलबली.. कांग्रेस खेमे में बढ़ी...

रविशंकर प्रसाद ने कहा, "जवाहर लाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया था, जो 2008 में बंद हो गया था। लेकिन कांग्रेस और परिवार की उसपर बहुत कृपा रही। अनेक शहरों में उसके नाम जमीन थी। कांग्रेस पार्टी ने हेराल्ड चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) को 90 करोड़ रुपये दिए थे। अंदरखाने से तथ्यों को छुपाकर एक बड़ी संपत्ति को अपने हक में करने का यह एक उपकरण था।"

उन्होंने कहा, "फिर यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे रहे। फिर एजेएल की देनदारी यंग इंडिया कंपनी को ट्रांसफर कर दी। इसके बाद मात्र 50 लाख रुपये में एजेएल की 76 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी कांग्रेस नेताओं के पास आ गई।"

News: ट्रक में भरे थे ताबूत.. अचानक जब पुलिस ने ताबूत खोला तो उसके अंदर देखकर मच गया हड़कंप..

रविशंकर प्रसाद ने कहा, "आपने 2010 में जिस समय चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए अप्लाई किया, तो उस समय आपने यह नहीं बताया कि आपके पास दो हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति, मात्र 50 लाख रुपये में आ गई है।"

बड़ी खबरः इस देश ने बनाया इतना बड़ा प्लान... एक साथ लॉन्च कर डाले दर्जनों सैैटेलाइट्स... फिर करेगा यह काम क्योंकि...

उन्होंने कहा, "जब कोई इनकम टैक्स से छूट के लिए अप्लाई करता है तो उसे सभी जानकारियां बतानी होती हैं। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड का जो भवन था, जांच में वहां कोई अखबार छपता ही नहीं मिला, बल्कि लाखों-करोड़ों के किराये पर उठा दिया गया था। जिसके कारण आवंटन निरस्त करने की भी कार्रवाई हुई।"

"We have no hesitation in holding that the entire transaction of transferring the shares of AJL to Young India was nothing but, as held by the learned Court, a clandestine and surreptitious transfer of lucrative interests in the premises to Young India''. #GandhiTaxLoot pic.twitter.com/PaWgkqNWnF